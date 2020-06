Une bénédiction pour les Blues

Les Blues de St. Louis tenteront de gagner la coupe Stanley pour une deuxième année consécutive et leur capitaine, Alex Pietrangelo, a accueilli d’un bon œil l’arrêt des activités causé par la pandémie.

«On a abordé la pause comme s’il s’agissait d’une saison morte, a raconté le principal intéressé au site internet des siens à la suite d’un entraînement sur glace. Nous allons avoir eu entre 8 et 12 semaines pour s’entraîner, ce qui est plus que ce que nous avons eu l’été dernier.

«La pause nous a été très bénéfique. Ce n’est pas facile de jouer autant, particulièrement pour un gars comme David Perron, qui a participé à la finale lors de deux années de suite. Mentalement, elle a été toute aussi importante parce qu’on se retrouve en repos, on recharge nos batteries et on est excité de sauter à nouveau sur la glace.»

Le défenseur ne compte pas s’asseoir sur ses lauriers. Il souhaite plus que tout gagner une deuxième coupe Stanley et sent que son équipe partage les mêmes sentiments que lui.

«Quand les activités vont reprendre, nous allons tous vouloir gagner. Le "timing" est un peu différent, mais nous allons tout donner pour gagner. On ne le fait pas seulement pour écouler le temps.»

À l’interruption de la saison, les Blues occupaient le sommet de leur association avec 94 points. Ils participeront au mini-tournoi à la ronde visant à déterminer les places 1 à 4 de l’Ouest à la reprise du jeu.