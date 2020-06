Mackenzie Hughes prend les commandes

Le Canadien Mackenzie Hughes s’est installé au sommet du classement du Championnat Travelers, jeudi, à Cromwell au Connecticut, après avoir réussi une formidable première ronde de 60 (-10).

L’Ontarien a réussi pas moins de 10 oiselets, dont cinq consécutifs sur le neuf d’aller. Il s’agit d’une nouvelle marque personnelle pour le golfeur de 29 ans.

Hughes a manqué de peu l’objectif de 59 coups qu’il s’était fixé pendant le parcours, alors qu’il enfilait les oiselets avec une facilité déconcertante. Il aurait été le 12e golfeur à descendre sous la barre des 60 sur le circuit de la PGA. «Je suis quand même super heureux d’avoir réussi 60. C’est une ronde dont je me souviendrai pendant longtemps», a-t-il dit en entrevue au réseau TSN.

La meilleure ronde réalisée sur ce parcours appartient à Jim Furyk, qui a enregistré une marque de 58 en 2016. Jusqu’à ce jour, il s’agit de la meilleure ronde jamais réussie dans l’histoire du circuit.

Hughes a trois coups d’avance sur le Nord-Irlandais Rory McIlroy, l'Américain Xander Schauffele et le Norvégien Viktor Hovland, qui sont à égalité au deuxième rang. Les trois golfeurs ont rapporté des cartes de 63 (-7) à l’issue de la ronde initiale.

Un groupe de six golfeurs, dont fait partie l’Américain Phil Mickelson, se partagent le cinquième rang et accusent quatre coups de retard sur la tête.

Parmi les autres Canadiens en action, l’Albertain Roger Sloan pointe au 33e rang, à sept coups du sommet, après avoir signé une carte de 67 (-3) jeudi.

Les Ontariens David Hearn et Corey Conners se retrouvent quant à eux loin derrière, aux 138e et 145e rangs, après avoir obtenu des pointages respectifs de 72(+2) et 73 (+3)

Champion en titre de l’événement, l’Américain Chez Reavie a joué la normale de 70, ce qui lui a valu le 107e rang provisoire.