La MLS débarque à Orlando

L’Orlando City SC et les Earthquakes de San Jose ont été les deux premières formations de la MLS à débarquer au complexe ESPN Wide World of Sports en vue de la reprise des activités du circuit nord-américain de soccer, mercredi et jeudi.

Toutes les équipes de la ligue doivent graduellement arriver à Orlando, dans les prochains jours, alors que le tournoi «MLS is back» s’ébranlera à compter du 8 juillet.

Orlando City, logiquement, est arrivé en premier à l’hôtel Swan and Dolphin, qui accueillera toutes les équipes dans ce qui sera un environnement très protégé en raison de la pandémie de COVID-19 qui continue de faire rage, spécialement en Floride.

«On comprend que c’est un processus qui ne sera pas parfait», a indiqué l’entraîneur d’Orlando, Oscar Pareja, en sortant de l’autobus qui transportait l’équipe.

«On devra tous s’ajuster à plusieurs choses que nous ne connaissons pas, a-t-il ajouté. Ça n’a jamais été fait auparavant. À ce point-ci, on est en mode ajustement, de façon positive, sachant que tout le monde doit coopérer pour que le tournoi se déroule bien.»

L’entraîneur a également indiqué que malgré tout, son groupe est particulièrement heureux de renouer avec le sport et la compétition.

«Les joueurs et les entraîneurs doivent se sentir bénis d’avoir l’opportunité de travailler, en premier lieu, a rappelé Pareja. Cette pandémie, cette période nous a montré que nous sommes très fragiles, qu’on peut perdre nos emplois, ce fut le cas pour beaucoup de gens. Nous, on a encore l’opportunité de jouer. On doit être reconnaissants, positifs.»

Jeudi, ce sont les ‘Quakes qui sont arrivés à l’hôtel. Ils ont même participé à un premier entraînement au complexe (images dans la vidéo principale).

Pour sa part, l’Impact a confirmé jeudi qu’il partirait pour Orlando le 2 juillet.