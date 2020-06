Juulsen y croit encore

Le Canadien de Montréal pourrait compter sur les services de Noah Juulsen contre les Penguins de Pittsburgh lorsque les activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) reprendront.

En raison de la pandémie de COVID-19, l’athlète de 23 ans est retourné chez lui, en Colombie-Britannique, où il a pu reprendre l’entraînement sur la glace à la fin du mois de mai.

Le principal intéressé travaille avec acharnement afin de retrouver la forme.

«Je connais le joueurs que je suis, a indiqué Juulsen sur le compte Twitter du Rocket de Laval, jeudi. Je connais mon éthique de travail et l’effort que je vais mettre m’aidera à revenir là où j’étais. Si je mets un petit peu de temps à me réajuster au jeu, je pourrai au moins me fier à mon travail pour m’aider à retrouver la bonne voie.»

Noah Juulsen is working hard towards a return to form.#GoRocket pic.twitter.com/aJ53LwW0LG — Rocket de Laval (@RocketLaval) June 25, 2020

Le défenseur a vu très peu d’action pendant les deux dernières campagnes, lui qui était aux prises avec des migraines à la suite d’une blessure subie à l’œil lors d’un match contre les Capitals de Washington, en novembre 2018.

En deux saisons, Juulsen a joué 37 matchs avec le Canadien et le Rocket de Laval. Il avait toutefois été en mesure de disputer une rencontre, le 11 mars, avant que les autorités de la Ligue américaine de hockey suspendent temporairement la présente saison.