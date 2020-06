Hockey junior: autre cas troublant

Un ancien joueur de la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL) a déposé une plainte auprès de cette organisation, s’estimant victime d’abus sexuel et physique durant son passage dans le circuit.

L’individu concerné, qui ne souhaite pas être identifié pour le moment, a transmis une lettre pour le moins détaillée au réseau TSN. D’ailleurs, la WHL a l’intention d’ouvrir une enquête à ce sujet.

«Ces gestes m’ont transformé. Avant, j’étais un jeune homme engagé et un espoir solide visant la Ligue nationale. J’étais en contrôle et heureux, mais je suis devenu une masse sombre de colère, de méfiance envers les gens, d’auto-isolement et de surconsommation d’alcool», a affirmé l’ex-patineur dans son message, ajoutant avoir vécu des mésaventures au sein de deux équipes.

Actes traumatisants

Aussi, les actes qu’il a subis selon ses dires sont traumatisants. Il a notamment raconté une attaque organisée par deux coéquipiers durant un voyage, lorsqu’il était une recrue.

«On m’a cloué au sol face première. (...) Un des deux assaillants a placé ses genoux sur mes épaules en appuyant ses parties génitales sur l’arrière de ma tête. Le second était assis sur le haut de mon dos. J’étais sans défense et incapable de bouger. Puis, mon visage s’est retrouvé sur un matelas; pour respirer, je devais tourner ma tête d’un bord vers l’autre. Le premier agresseur a sorti son pénis de ses pantalons afin de s’en servir pour me frapper le côté du visage», a-t-il expliqué.

Les deux athlètes fautifs, qui ont été échangés ultérieurement d’après la victime, ont sévi à quelques reprises. Ils ont entre autres forcé plusieurs recrues à se promener nues dans le vestiaire et à participer à un «jeu» avec leurs organes génitaux. La même victime a également relaté que quatre coéquipiers l’avaient attaquée quelques jours plus tard, au moment où elle quittait la douche après un entraînement.

«On m’a aussitôt placé un bas sur la tête et fixé celui-ci autour de mon cou. On m’a frappé de manière répétitive aux côtes et aux cuisses jusqu’à ce que je tombe, a ajouté le plaignant. Après ça, mes bras ont été allongés sur les côtés et on m’a attaché à un bâton de hockey derrière ma tête, comme un gars crucifié, a-t-il rédigé. Puis, on m’a fait traverser le vestiaire vers la douche où la température de l’eau était très chaude. Ils ont placé un lacet de hockey autour du pénis et l’autre extrémité du lacet a été enfilée à travers un support pour manteau pour être attaché à ma cheville. On m’a laissé là pendant une heure... et en plus des saignements, j’ai subi une déchirure du pénis.»

La victime a aussi précisé avoir encaissé un coup de poing lui ayant fait perdre une dent et causé de l’enflure aux yeux à une autre occasion.

La semaine passée, un recours collectif mené par l’ex-hockeyeur Daniel Carcillo a été lancé contre la Ligue canadienne de hockey, ses trois circuits et ses 60 équipes pour avoir permis des rituels violents, des agressions physiques et sexuelles ainsi que des traumatismes psychologiques. D’ailleurs, l’auteur de la lettre transmise à TSN dit avoir été convaincu d’agir de son côté à la suite de l’annonce du début du processus entamé par Carcillo.