Un cas de COVID-19 dans la MLS

Au moment où l’engouement se fait de plus en plus sentir quant au retour prochain de la Major League Soccer (MLS), voilà qu’un joueur des Rapids du Colorado a été testé positif au coronavirus, a confirmé le club, mercredi.

Aucun autre joueur ou membre du personnel n’aurait été affecté. Le joueur en question serait asymptomatique et les mesures sanitaires nécessaires ont été prises afin d’évaluer la situation et d’éviter une propagation au sein de l’équipe. Par exemple, les entraînements ont été suspendus de manière temporaire et les joueurs ont été avisés afin qu’ils puissent s’isoler.

Sur leur site, l’organisation des Rapids dit qu’elle a respectée toutes les consignes de sécurité de la MLS depuis le retour des entraînements individuels et en équipe, le 14 mai.

Les activités de la MLS devraient reprendre le 8 juillet, à Orlando.