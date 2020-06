Son cadet testé positif, il déclare forfait

Le golfeur Graeme McDowell a choisi de se retirer du Championnat Travelers du circuit de la PGA prévu cette semaine à Cromwell, au Connecticut, après avoir appris que son cadet avait été testé positif au coronavirus.

Son allié de longue date, Ken Cowboy, croit d’ailleurs avaoir été exposé à la COVID-19 à la suite du Charles Schwab Challenge présenté il y a deux semaines. Étant donné que l’avion privé de McDowell était trop petit pour accueillir son groupe, Cowboy s’était résigné à prendre un vol commercial «surchargé» en direction d’Orlando.

«Afin d’assurer la protection de tous les joueurs et mon mieux-être physique et mental, j’irai me faire tester demain matin [mercredi] avant de prendre un vol privé, a affirmé le golfeur au magazine "Golfweek". Je vais m’en aller d’ici pour retourner en Floride et rendu là, je déciderai si je dois me placer en quarantaine avec ma famille.»

Cowboy ne s’est pas dirigé vers le lieu du tournoi devant s’amorcer jeudi. McDowell avait été testé négatif lundi. Au cours de la ronde d’entraînement du lendemain, il a côtoyé Brooks et Chase Koepka, ainsi que Shane Lowry.

Positif à la COVID-19, Cameron Champ s’est aussi désisté de la compétition.