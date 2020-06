Mondial féminin: la Nouvelle-Écosse peut se réjouir

Privées cette année du Championnat mondial de hockey féminin en raison de la crise du coronavirus, les villes de Halifax et de Truro, en Nouvelle-Écosse, accueilleront le tournoi au printemps 2021, a confirmé mardi la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF).

D’ailleurs, les dates proposées pour l’événement seraient celles allant du 7 au 17 avril. Le calendrier reste cependant à déterminer de manière officielle.

Par ailleurs, l’organisation a indiqué que les qualifications en prévision des Jeux olympiques de Pékin en 2022 s’amorceront durant la prochaine saison. Pas moins de 31 pays étaient en lice pour l’une des 10 places du tournoi. Les six meilleures nations au classement mondial, dont le Canada et les États-Unis, ont déjà leur billet en poche, tout comme le pays hôte des Jeux, la Chine. Les trois autres laissez-passer seront accordés à la suite d’une qualification comprenant trois étapes et s’entamant en décembre.