LNH: Toronto modifie son plan

Toujours en lice pour agir à titre de ville hôtesse des matchs d’après-saison de la Ligue nationale de hockey (LNH), Toronto aurait peaufiné sa candidature au cours des dernières heures.

Selon le réseau TSN, le plan torontois prévoit désormais la présence régulière des joueurs et des membres du personnel sur les terrains de l’Exposition nationale canadienne situés juste à l’extérieur du centre-ville. Il propose une «bulle de 40 hectares» semblable à un campus. Les gens sur place auraient accès au Coca-Cola Coliseum, domicile des Marlies, et au BMO Field, le stade du Toronto FC et des Argonauts. Le site d’entraînement des Raptors et l’Hotel X, qui comprend 400 chambres, seraient aussi disponibles. Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) pourrait ajouter d’autres installations comme des camions de rue offrant de la nourriture et un cinéma extérieur.

La même source a rapporté qu’au départ, MLSE souhaitait aménager une bulle près du Scotiabank Arena, où évoluent les Leafs.

Outre la Ville Reine, Edmonton, Vancouver, Las Vegas, Chicago et Los Angeles seraient toujours sur les rangs pour recevoir les hockeyeurs de la LNH à la reprise des activités.