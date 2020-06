L'Impact de retour le 9 juillet à TVA Sports

L'Impact de Montréal amorcera le tournoi MLS is Back le 9 juillet, à Orlando, avec un affrontement contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, à 20h.

La rencontre sera présentée sur les ondes de TVA Sports.

Le calendrier de la compétition de retour au jeu de la MLS a été dévoilé, mercredi.

Le très attendu duel entre le Bleu-Blanc-Noir et le Toronto FC aura lieu le 15 juillet à 20h. Puis, la troisième et dernière confrontation du onze montréalais lors du tournoi à la ronde aura lieu le 21 juillet à 22h30 contre le D.C. United. Ces deux parties seront également présentées à TVA Sports.

Le premier match de la compétition aura lieu le 8 juillet à 20h alors que l'Inter Miami CF croisera le fer avec Orlando City SC. Le choc floridien sera diffusé à TVA Sports.

Quelques dates et chiffres:



4️⃣ nombre minimum de jours de récupération entre 2 matchs



7️⃣ nombre de matchs à 9h le matin



8️⃣ juillet, coup d’envoi de #MLSisBack avec une affiche double: Orlando-Miami et Chicago-Nashville



1️⃣8️⃣ juillet, LAFC-LA Galaxy 🔥



5️⃣4️⃣ matchs, le bonheur! — Vincent Destouches (@100_Soccer) June 24, 2020

Chaque formation de la MLS disputera trois rencontres dans le tournoi à la ronde, qui est constitué de six groupes (un groupe de six équipes et cinq groupes de quatre formations). Les trois meilleurs clubs du groupe A (celui à six formations) ainsi que les deux meilleurs des cinq autres groupes (B-C-D-E-F) accéderont à la phase éliminatoire. Ils seront rejoints par les trois meilleures équipes parmi les formations restantes.

La grande finale du tournoi aura lieu le 11 août.

Les groupes