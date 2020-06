Boxe: un autre grand veut revenir

Les projets de retour de Mike Tyson et d’Evander Holyfield semblent avoir convaincu Oscar De La Hoya de songer à un retour à la compétition.

L’ancien champion mondial de six catégories différentes a mentionné mardi au réseau RingTV qu’il songeait sérieusement à revenir dans l’arène, lui qui a créé la firme de promotion Golden Boy Promotions en 2002 et qui en est le grand patron.

«Je crois qu’un retour pour une cause charitable est formidable. Je veux avant tout voir ce que Mike [Tyson] fera en premier. J’ai travaillé, je me suis entraîné et je suis resté en forme, a déclaré le boxeur. J’aimerais vraiment revenir, j’y pense réellement. Je prendrai le meilleur disponible, peu importe. J’ai toujours cette façon de voir les choses. Et ce serait à 160 lb.»

De La Hoya (39-6-0, 30 K.-O.) a livré son dernier combat le 6 décembre 2008 contre Manny Pacquiao.

Au cours des dernières semaines, Tyson a admis qu’il voulait remonter dans l’arène. Il a d’ailleurs repris l’entraînement, en plus de contacter le promoteur Eddie Hearn. Voyant cela, son ancien rival Holyfield a déclaré qu’il était prêt à l’affronter, privilégiant toutefois un duel hors-concours ne visant pas à démolir l’adversaire mais plus à recueillir des fonds pour un organisme de charité.