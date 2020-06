Une victoire pour Fernandez à son retour

À son tout premier match depuis le mois de mars, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a défait l’Américaine Emma Navarro en deux manches de 6-4 et 6-2 à l’occasion de l’Invitation Credit One Bank, mardi à Charleston.

Brisant d’entrée de jeu son adversaire, la Montréalaise de 17 ans a toutefois eu du mal à prendre son envol. Elle a en effet subi le même sort dès le jeu suivant. Lors du dernier jeu de la manche, elle a fait face à une balle de bris avant d’avoir besoin de trois balles de manche pour terminer le travail.

«C’était difficile au début. Je connais très bien Emma, nous nous sommes déjà affrontées et elle me connaît, alors [je savais que] ça allait être un match difficile, a dit Fernandez à la chaîne Tennis Channel. Mais je suis heureux d’avoir finalement obtenu le premier set. Lors de la deuxième manche, j’ai trouvé mon rythme, et tout s’est bien déroulé pour moi.»

Fernandez, qui devrait obtenir son diplôme d’études secondaires la semaine prochaine, a d’ailleurs indiqué qu’elle craignait ne pas être en mesure de poursuivre sur sa lancée du début de l’année. À ses premiers pas chez les professionnelles, elle avait en effet atteint la finale du tournoi d’Acapulco, puis les quarts de finale à Monterrey.

«Lors de ces trois mois [de pause], j’ai fait beaucoup de devoirs, du cardio et des entraînements spécifiques au tennis quand les courts ont été rouverts. Nous avions quelques doutes que je pouvais garder le momentum après la pause due à la COVID-19, mais nous sommes heureux avec mon résultat», a-t-elle fait valoir.

Ce tournoi, qui ne figure pas au calendrier de la WTA, est une compétition par équipe qui regroupe 16 joueuses et permettra d’amasser des fonds pour les travailleurs du Medical University of South Carolina.