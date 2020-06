NFL: ses artères débloquées, il veut jouer la saison 2020

L’ailier rapproché des Raiders de Las Vegas Nick O’Leary était en mauvais état il y a quelques semaines, puisqu’il a dû être opéré pour débloquer ses artères bouchées à 100 %, mais voilà qu’il a confiance de disputer la prochaine saison de la NFL.

L’athlète de 27 ans – qui est le petit-fils de la légende du golf Jack Nicklaus - a subi une angioplastie le 19 mai et en dépit de l’importance de l’intervention chirurgicale, aucun dégât n’a été constaté à son muscle cardiaque et il devrait jouer au football à nouveau.

«Je me sens bien, mieux qu’auparavant. Je dois prendre des anticoagulants pour une durée de six mois à un an et c’est la seule raison pour laquelle je ne peux jouer actuellement. Si je subis une coupure, ça risque d’être un gros problème, puisque le saignement serait difficile à stopper», a-t-il mentionné au quotidien «USA Today».

Signal d’alarme

Celui ayant porté l’uniforme des Dolphins de Miami en 2018 et des Jaguars de Jacksonville l’an passé ne se doutait pas du danger qui le guettait, lui qui a signé un contrat avec les Raiders en mars. Il a ressenti une douleur au bras qui s’est transportée à la poitrine et le mal est revenu quand il s’amusait avec son frère.

«Je lui ai dit sarcastiquement qu’il n’y avait rien avec mon cœur et que je ne savais pas ce que c’était. Je suis allé à l’hôpital et on m’a dit qu’il s’agissait d’une crise cardiaque, a-t-il expliqué. Ce fut un choc pour moi, je ne pensais pas que ce serait cela. Ce fut bizarre de me retrouver hospitalisé pour trois jours à cause d’un problème cardiaque.»

Ayant passé trois nuits au Palm Beach Gardens Medical Center, il peut désormais jouer au golf, faire du vélo et travailler légèrement. Le chemin vers le retour à la compétition demeure à compléter.

«Si on me donne l’occasion de jouer, j’aimerais cela, a émis l’homme de 6 pi et 3 po et 252 lb. J’ai plusieurs amis et je suis en meilleure forme qu’eux. Je travaille fort et je sens que je vais bien.»

En 2019, O’Leary a récolté 109 verges et un touché en 13 réceptions.