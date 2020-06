Ducks: importante promotion pour un Québécois

Le Québécois Martin Madden a été nommé adjoint au directeur général des Ducks d’Anaheim, mardi. Il épaulera ainsi Bob Murray.

Madden, fils de l’ancien directeur des Nordiques de Québec qui portait le même prénom, a œuvré à titre de directeur du recrutement amateur des Ducks au cours des 12 dernières années. Son nouveau rôle lui permettra non seulement de chapeauter toutes les activités de recrutement de l’équipe – professionnel et amateur –, mais aussi d’avoir un plus grand rôle dans les autres opérations hockey.

Dans son nouveau rôle, il supervisera l'ensemble du processus de recrutement du club, tant au volet amateur que professionnel. Il exercera également une plus grande influence au sein des opérations hockey de l'organisation.

Natif de Québec, Madden a travaillé pour les Rangers de New York et les Hurricanes de la Caroline à titre de recruteur avant de se joindre aux Ducks. Il a fait ses premiers pas dans le métier avec les Mooseheads de Halifax, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en 1997.