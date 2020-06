Des équipes s’intéressent à Antonio Brown

Malgré ses frasques hors des terrains, le receveur de passes Antonio Brown intéresse toujours quelques équipes de la NFL, dont les Seahawks de Seattle et les Ravens de Baltimore.

C’est du moins ce qu’a avancé le réseau NBC, mardi, indiquant que ces deux clubs réfléchissaient à soumettre une offre à celui qui a été invité au Pro Bowl à sept reprises.

Brown a fait les manchettes pour les mauvaises raisons récemment. Cet automne, il a été accusé d’agressions et de viol. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre l’avaient d’ailleurs libéré lorsque ces informations sont parvenues à leurs oreilles.

Puis, cette année, il a été reconnu coupable de vol et de deux autres délits mineurs à la suite d’un incident impliquant une compagnie de déménagement. Il doit respecter une probation de deux ans et effectuer 100 heures de travaux communautaires. De plus, une sanction de la NFL pourrait s’ajouter.

Après avoir passé neuf saisons avec les Steelers de Pittsburgh pour amorcer sa carrière, il est passé successivement aux Raiders d’Oakland – qui l’ont laissé aller après un camp d’entraînement tumultueux - puis aux Patriots en quelques mois, en 2019. Il n’a toutefois joué qu’un seul match avec les Patriots avant d’être libéré.