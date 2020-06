Retour de la MLB: les amateurs sont les grands perdants

Publié aujourd'hui à 22h58

Mis à jouraujourd'hui à 22h58

Finalement il y aura du baseball cette année. Même si les joueurs ont refusé l'offre finale des propriétaires, le commissaire Rob Manfred a annoncé lundi soir qu'il allait se prévaloir de son droit d'imposer un calendrier de 60 matchs.

Les joueurs ne sont pas contents, les propriétaires ne sont pas contents et encore une fois ce sont les amateurs qui sont les grands perdants. Si les deux clans en étaient venus à une entente, on aurait eu droit à quelques innovations pour cette saison écourtée.

Le frappeur de choix dans les deux ligues pour deux ans, un coureur au deuxième but pour amorcer une manche en prolongation, 16 équipes en séries au lieu de 10 et des joueurs qui portent des micros pendant les matchs.

Finalement on devra se contenter avec le frappeur de choix dans la nationale et l'américaine pour cette année, puisqu'il n'y a pas eu d'entente sur les autres points.

Les joueurs seront payés à 100% de leur salaire au prorata et ils vont sans doute déposer un grief prétextant que les proprios n'ont jamais négocié de bonne foi. Dès le départ, les joueurs demandaient de jouer le plus grand nombre de matchs possible.

Quant aux propriétaires, ils pourront recevoir leurs millions en droits de diffusion pour les séries, mais ils n'auront pas le droit de vendre des commandites sur les blousons des joueurs.

Pour les fans, 60 matchs représente la plus courte saison depuis 1878! Ce sera un sprint au lieu d'un marathon de 162 rencontres. On risque aussi d'avoir quelques équipes surprises en série. Un bon début de saison ou un mauvais départ pourrait faire toute la différence.

Après 60 matchs la saison dernière, les champions de la série mondiale, les Nationals de Washington avaient un dossier de 27-33 au quatrième rang de la section Est.

Est-ce que des jeunes formations comme les Blue Jays de Toronto ou les White Sox de Chicago pourraient causer la surprise? C'est ce qu'on verra lorsque la saison va débuter vers la fin juillet!