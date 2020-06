NASCAR: un nœud coulant dans le garage d’un pilote noir

Le pilote de la série NASCAR Bubba Wallace, qui est le seul Afro-Américain à détenir un poste à temps plein sur le circuit, a trouvé un nœud coulant dans le garage de son écurie, dimanche, à Talladega, en Alabama.

Wallace a récemment souhaité et obtenu l’interdiction du drapeau conféré lors des événements de NASCAR. L’organisation de stock-car américain avait par la suite indiqué que la présence du drapeau allait à l’encontre de l’engagement d’accueil et d’inclusivité de l’industrie.

«Tard cet après-midi, le NASCAR a été mis au courant de la découverte d’un nœud coulant dans le garage de l’équipe du 43 (le numéro de Wallace). Nous sommes outrés et indignés et nous ne pouvons dire à quel point nous prenons au sérieux cet acte haineux», a déclaré l’organisation par voie de communiqué.

«Nous avons immédiatement débuté une enquête et nous ferons tout en notre possible pour identifier la ou les personnes responsable(s) et l’éliminer de notre sport. Comme nous l’avons dit sans équivoque, il n’y a pas de place pour le racisme au NASCAR et cet acte ne fait que renforcer notre but de rendre ce sport ouvert et accueillant pour tous», a-t-on ajouté.

Sur Twitter, Wallace a réagi en disant que l’acte l’avait «profondément attristé» et qu’il était «un rappel douloureux du chemin à parcourir en tant que société». Il a en outre remercié tous les partisans, pilotes et membres d’équipes qui l’ont soutenu lors des dernières semaines.

La course du Geico 500, disputée sur le circuit du Talladega Speedway, a été reportée de dimanche à lundi en raison des orages. Environ 5000 amateurs doivent assister à la course en personne.