Edmonton met le paquet pour accueillir la LNH

Les Oilers d’Edmonton ont choisi de mettre le paquet pour convaincre la Ligue nationale de hockey (LNH) de choisir la capitale albertaine à titre de ville-hôtesse pour la reprise de ses activités.

Selon ce qu’a rapporté le réseau TSN, lundi, les joueurs seront «traités aux petits oignons» si la ligue sélectionne Edmonton; la LNH pourrait dévoiler ces jours-ci le nom des deux villes où auront lieu les matchs d’après-saison.

Ainsi, tous les hockeyeurs résideraient à l’hôtel JW Marriott situé près du Rogers Place. Des infrastructures rappelant le Village olympique seraient offertes aux athlètes, notamment des courts de basketball, des tables de billard, des patios sur le toit de l’édifice et des espaces de type lounge. Ils auraient également droit à des films et des jeux vidéo, ainsi qu’à des simulateurs de golf, des spectacles et du ping-pong.

Plus d’une douzaine de restaurants bien classés seront en mesure de leur livrer de la nourriture, le cas échéant. Des clubs de golf locaux seraient prêts à accueillir quelques joueurs de la LNH intéressés à tester leurs habiletés sur un parcours. Par ailleurs, la police municipale est disposée à prévoir des routes spécialement consacrées aux hockeyeurs qui auraient à se déplacer en direction ou en provenance de l’aréna.

Plusieurs sources avancent que Toronto, Vancouver et Edmonton figurent encore dans les plans du circuit Bettman. Las Vegas apparaît comme l’une des favorites dans la course. Chicago et Los Angeles seraient aussi dans le coup.