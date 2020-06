Daniel Lacroix poursuit son aventure à Moncton

Les Wildcats de Moncton ont indiqué lundi que l’entraîneur-chef Daniel Lacroix sera de retour derrière leur banc pour la saison 2020-2021.

L’homme de 51 ans avait été embauché par la formation de la Ligue de hockey junior majeur du Québec le 23 décembre dernier et avait obtenu 26 victoires et encaissé six revers.

Lacroix, qui a occupé le poste d’adjoint avec le Canadien de Montréal entre 2014 et 2018, avait précédemment été l’entraîneur-chef de la formation de Cologne en Allemagne. Il a aussi brièvement occupé le poste d’instructeur-chef de l’équipe nationale de la Lituanie. Il s’agit de son deuxième séjour dans l’organisation des Wildcats, lui qui a été adjoint avec l’équipe, ainsi que pilote par intérim entre 2002 et 2006.

«Dan a démontré sa passion pour le hockey et le développement de nos joueurs la saison dernière, a dit le président des Wildcats, Robert K. Irving, dans un communiqué de son organisation. Nous sommes excités qu’il ait accepté de nous aider à reconstruire notre jeune équipe.»

En plus de confirmer le retour de Lacroix, Moncton a aussi annoncé que Ritchie Thibeau avait été nommé directeur des opérations hockey du club. Celui-ci occupait ce poste par intérim la saison dernière.

«La combinaison de Dan dernière le banc et de Ritchie guidant nos opérations hockey est une excellente façon d’amorcer notre 25e anniversaire, a aussi dit Irving. Ensemble, ils contribueront à bâtir notre formation et offriront aux amateurs du hockey divertissant.»