C’est la fin pour Chris Thorburn

L’attaquant Chris Thorburn a annoncé lundi sa retraite du hockey professionnel, mettant fin à une carrière de 801 matchs du calendrier régulier dans la Ligue nationale (LNH).

L’homme de 37 ans n’a pas joué au sein du circuit Bettman en 2019-2020. Au cours de la campagne précédente, il avait totalisé sept points en 40 rencontres avec le Rampage de San Antonio, dans la Ligue américaine, et participé à un match chez les Blues de St. Louis. L’ancien des Sabres de Buffalo, des Penguins de Pittsburgh, des Jets de Winnipeg (autrefois les Thrashers d’Atlanta) et des Blues a amassé 134 points, dont 53 buts, dans la LNH. Malgré ses nombreuses années dans la ligue, il n’a disputé que quatre parties éliminatoires au total. En revanche, la formation de St. Louis lui a permis de soulever la coupe Stanley quand elle a gagné le trophée il y a un an.

«Merci à tous ceux qui m’ont soutenu, cru en moi et influencé durant ma carrière, a-t-il affirmé dans un communiqué diffusé sur le site de l’Association des joueurs. Je n’aurais pas pu écrire un meilleur scénario que celui de finir mon parcours chez les Blues et de finalement avoir l’occasion de soulever la coupe au-dessus de ma tête.»

Celui qui a souligné la compréhension de l’entraîneur-chef Craig Berube et des autres dirigeants de l’organisation du Missouri a écopé de 968 minutes de punition dans la LNH.