Une première victoire pour Barriault dans l’UFC

Marc-André Barriault ne voulait pas avoir de regret après son quatrième duel au sein de l’Ultimate Fighting Championship (UFC). Il n’en aura pas avec sa victoire par knockout technique contre le Polonais Oscar Piechota, samedi soir, au Centre Apex de l’UFC à Las Vegas.

Il s’agissait de la première victoire de Barriault en quatre tentatives chez les poids moyens (185 lb) de l’UFC.

Après une belle série de coups de poing, le Québécois (12-4) a mis fin au combat en mitraillant son opposant alors que celui-ci était agenouillé. L’arbitre a décidé d’arrêter le combat. Piechota (11-4-1) n’était plus en mesure de se défendre.

L’ancien double champion de TKO MMA a enfin montré son ADN aux dirigeants de l’UFC. Dès les premières secondes de l’affrontement, il a mis de la pression sur son adversaire en lançant de bons coups qui ont atteint Piechota.

Il a été particulièrement efficace avec son uppercut. Barriault a été en mesure d’ébranler Piechota à quelques reprises. Une performance qui fera le plus grand bien à l’athlète originaire de Gatineau.

«C’est fantastique et c’est incroyable ! Ce soir, on a vu le vrai Marc-André Barriault, celui qui aime les combats ouverts et qui aime lancer des bombes, a-t-il mentionné sur les ondes d’ESPN.

«La crise de la COVID-19 a été très positive pour moi, car j’ai pu faire un bon “reset”. Lors de ce duel, je me sentais bien dans ma peau.»