Un Québécois maintenant établi chez les Flyers?

Après près de cinq ans dans les rangs professionnels, le Québécois Nicolas Aubé-Kubel a finalement obtenu un baptême digne de ce nom dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’attaquant de 24 ans est devenu un habitué du quatrième trio des Flyers de Philadelphie cette saison, et particulièrement lors des semaines qui ont précédé la pandémie de COVID-19. En compagnie de Nate Thompson et Michael Raffl, cette unité a joué du hockey de haut niveau, mais une question demeure pour Aubé-Kubel : est-il devenu un régulier dans la LNH?

«C’est dur à dire, puisque je n’ai joué qu’une demi-saison, a-t-il dit en entrevue avec le département des relations publiques des Flyers, vendredi. On verra après les séries... tout en essayant de me préparer pour l’année suivante.»

En 2019-2020, il a participé à 36 parties dans le circuit Bettman, récoltant 15 points tout en montrant un différentiel de +1. Il est le deuxième joueur de première année à avoir disputé le plus de rencontres avec les Flyers cette saison, derrière Joel Farabee. Tout cela en défendant férocement son poste devant les Morgan Frost, Mikhail Vorobyev, German Rubtsov et autres recrues à Philadelphie.

«J’ai passé près de quatre ans dans la Ligue américaine de hockey (LAH) à perfectionner mon jeu, a rappelé Aubé-Kubel. Je crois que j’étais prêt depuis les deux dernières années. Je n’ai pas eu ma chance. Cette année, je suis vraiment heureux d’avoir eu la chance de jouer avec l’équipe. Je crois que j’ai eu du bon temps de glace et que j’en ai profité.»

«Physiquement, je crois que j’étais prêt depuis un bon bout de temps. Dans les rangs juniors, j’ai toujours été impliqué à l’attaque et en défense. C’était plus dur pour moi de me démarquer dans la LAH. Je crois que dans la LNH, c’est plus facile de mettre l’accent sur une tâche, un travail, et de faire des choses simples et bien paraître à cause de ça», ajoute-t-il, lui qui a connu sa meilleure saison avec les Phantoms de Lehigh Valley en 2017-2018, grâce à une récolte de 46 points en 72 matchs.

Pas peur de la bulle

L’ailier droit s’est rendu au New Jersey pour commencer à s’entraîner avec ses coéquipiers le 9 juin. Le 12 juin, il resautait sur la glace pour la première fois – après avoir été testé pour la COVID-19, et patine chaque jour depuis.

Aubé-Kubel reste prudent par rapport à son avenir, mais reconnait qu’il s’est donné de bons arguments avec sa solide demi-saison. Pour l’heure, le Sorelois est bien content d’avoir retrouvé ses coéquipiers et ne s’en fait pas trop de possiblement devoir vivre dans une «bulle» lorsque l’action reprendra.

«Toute ma carrière, j’ai été dans une bulle, a-t-il indiqué. C’est sûr que je vais amener ma Xbox et mes paquets de cartes pour jouer avec les gars. Je suis excité de retourner dans cet environnement de hockey.»