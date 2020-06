NFL : les entraînements de groupe fortement déconseillés

Le directeur médical de l’Association des joueurs de la NFL (NFLPA) a recommandé aux joueurs, samedi, de ne pas s’entraîner ensemble pour empêcher la propagation du coronavirus.

«À la lumière de l’augmentation des cas de COVID-19 dans certains États, notre consensus médical est qu’aucun joueur ne devrait s’entrainer ensemble en privé, a déclaré Dr Thom Mayer dans un communiqué destiné à la NFLPA.

«Autant que possible, notre but est de garder tous les joueurs et leurs familles en santé dans les prochains mois.»

Certains quarts-arrière de la ligue, dont Tom Brady, Daniel Jones et Sam Darnold, ont organisé des séances d’entraînement avec des coéquipiers récemment.

Deux joueurs des Buccaneers de Tampa Bay ont d’ailleurs été déclarés positifs à la COVID-19 samedi.

Dr Mayer demande donc aux joueurs d’être prudents et patients en attendant de pouvoir s’entraîner dans un environnement sécuritaire.

«Nous travaillons à un protocole qui réduira les risques dans les installations des équipes, autant pour les camps d’entraînement que pour la saison régulière», a ajouté Dr Mayer.

Malgré la progression de la pandémie aux États-Unis, la NFL prévoit toujours autoriser l’ouverture des camps d’entraînement à la fin du mois de juillet.