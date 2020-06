MLS : deuxième cas positif en deux jours à Atlanta

Atlanta United a confirmé qu’un autre joueur de son effectif avait reçu un diagnostic positif à la COVID-19, samedi. Il s’agit d’un deuxième cas en autant de jours pour l’équipe de la Major League Soccer (MLS).

Le club a reçu la nouvelle après avoir effectué une nouvelle vague de tests vendredi. Le premier cas avait été annoncé jeudi, tard en soirée.

Le second joueur était asymptomatique et est placé en isolation depuis mercredi, a indiqué l’organisation par voie de communiqué.

Malgré tout, Atlanta United a tenu des séances d’entraînement individuels et sans contacts vendredi et samedi et a prévu poursuivre ainsi lundi. Les joueurs devront être testés au lendemain du week-end et s’il n’y a aucun changement, l’équipe tiendra une séance en grand groupe mardi.

L’équipe championne de la MLS en 2018 a débuté l’entraînement avec une formation complète le 6 juin. Le circuit Garber tiendra un tournoi d’été en juillet, à Orlando, en Floride.