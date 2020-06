GDPL : plus de 500 000 kilomètres!

L’application «1 000 000 de KM Ensemble» du Grand Défi Pierre Lavoie connaît un succès considérable : mise en place afin de permettre au public de participer à distance à l’événement annuel, elle compte maintenant plus de 57 000 abonnés.

Et samedi matin, plus de 500 000 kilomètres avaient été parcourus par les Québécois, qui risquent fort d’atteindre l’objectif fixé par le populaire sportif, qui aura donc trouvé une façon bien originale d’organiser son Grand Défi, cette année, en période de pandémie mondiale de coronavirus.

«Il fallait se rassembler et avec l'application, on se rend compte maintenant qu'on est capables d'être ensemble, à distance, et de créer de grands mouvements de masse sur des objectifs bien précis, pour la santé publique, a expliqué Pierre Lavoie, en matinée, à "Salut Bonjour". Je suis très content que le message ait passé et que tout le monde se soit mis en action. On a créé une grande famille qui bouge.»

Pendant ce temps, Pierre, de son côté, mène un quatuor de cyclistes qui tentent de rejoindre Montréal à partir de La Baie, ce week-end.

Vendredi, le groupe composé de Pierre Lavoie, François Bonnardel, Louis-François Marcotte et David Durocher a atteint Québec dans des conditions difficiles, alors qu’ils ont dû affronter le vent et du temps très chaud.