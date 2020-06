Classique RBC Heritage: quadruple égalité en tête

La ronde finale s’annonce prometteuse à la Classique RBC Heritage, présentée à Hilton Head en Caroline du Sud, alors que quatre golfeurs ont conclu la troisième ronde au sommet, samedi.

L’Américain Webb Simpson a été rejoint en tête par l’Anglais Tyrrell Hatton, le Mexicain Abraham Ancer et son compatriote Ryan Palmer. Les quatre golfeurs présentent des cumulatifs de 198(-15).

Hatton a été particulièrement brillant samedi en signant une carte de 63 (-8). L’Anglais a réussi huit oiselets, dont six sur le neuf d’aller. Sa prestation lui a permis de faire un bond de 21 places au classement.

Le Mexicain Carlos Ortiz ainsi que les Américains Daniel Berger et Joel Dahmen se sont remis dans la course en réussissant chacun une ronde de 63 (-8). Ils se partagent le cinquième rang, et n’ont qu’un coup de retard sur les meneurs.

Après une excellente deuxième ronde de 63(-8) qui lui avait permet de grimper au deuxième échelon, l’Ontarien Corey Conners a reculé au huitième rang en jouant 69(-2) samedi. Avec un cumulatif de 200(-13), le Canadien n’a toutefois que deux coups de retard sur la tête.

Son compatriote Mackenzie Hughes a aussi reculé au classement à l’issue de la troisième ronde, qu’il a bouclée en 69 coups (-2). Il est passé du 11e au 28e rang, et il accuse maintenant cinq coups de retard sur les meneurs avec un pointage de 203(-10).

Pour sa part, le Saskatchewanais Adam Hadwin est 36e avec un cumulatif de 204 (-9).

Les Ontariens Michael Gligic et David Hearn ainsi que l’Albertain Roger Sloan n’ont pas été en mesure de se qualifier pour les rondes finales.