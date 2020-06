Un nouvel entraîneur pour les Sea Dogs

Les Sea Dogs de Saint John ont nommé Greg Gilbert à titre de nouvel entraîneur-chef de l'équipe, vendredi.

La formation a fait l'annonce sur son compte Twitter, en fin d'avant-midi.

«Mon travail sera d'amener cette équipe là où tout le monde veut, être champions, et pas seulement de la LHJMQ, mais de la coupe Memorial, a souligné Gilbert dans un communiqué. C'est une belle opportunité et un grand défi. J'ai vraiment hâte.»

Gilbert a déjà dirigé les IceDogs de Mississauga (2003-2006) et le Spirit de Saginaw (2011-2016) dans la Ligue de hockey de l'Ontario.

Il a de plus dirigé les Flames de Calgary dans la LNH au début des années 2000.

Gilbert a également disputé 837 parties dans la Ligue nationale, remportant la coupe Stanley à trois reprises avec les Islanders de New York (1982, 1983), deux fois, et les Rangers de New York (1994).