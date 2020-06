MLB: pas plus de 60 matchs cette saison

Les autorités du baseball majeur auraient informé l’Association des joueurs (MLBPA) que la saison 2020 n’excédera pas 60 matchs.

C’est ce que la MLBPA a indiqué vendredi soir dans un court communiqué publié sur les réseaux sociaux.

«La MLB a informé l’Association qu’elle n’appuierait pas notre dernière proposition et que nous ne jouerons pas plus de 60 matchs. Notre comité de direction déterminera la prochaine étape à suivre. Ce qui est important, c’est que les joueurs restent déterminés à revenir au travail le plus tôt possible», peut-on lire dans le communiqué.

Les joueurs avaient déposé une proposition jeudi à l’attention du commissaire Rob Manfred et des autorités de la ligue qui prévoyait une saison régulière de 70 matchs.