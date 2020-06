La saison «bizarre» de Jack Hughes

Même avant la pause forcée des activités dans la Ligue nationale de hockey (LNH), la première saison de Jack Hughes au sein circuit Bettman n’avait pas été des plus convaincantes et, selon lui, la campagne a été des plus étranges.

Le jeune joueur de centre des Devils du New Jersey a vécu son bal du feu en 2019-2020, avec toutes les attentes qui accompagnent un premier choix au total du repêchage comme lui.

«C’était juste bizarre, a reconnu Hughes, jeudi, en entrevue avec le site NHL.com. Je sais que c’est une année plutôt inhabituelle puisque plusieurs personnes ont changé d’adresse, [le directeur général Ray Shero], l’entraîneur [John Hynes] qui ont été congédié. On comprend bien vite que c’est une entreprise lorsque ce genre de choses arrivent, mais j’espère que je n’aurai pas à vivre à revivre ça parce que c’est beaucoup de changements dans un vestiaire pour une année.»

Hughes a semblé avoir de la difficulté à trouver ses marques dans l’alignement des Devils et n’a produit que 21 points en 61 parties, ce qui est le plus bas total pour une première saison pour un joueur repêché au tout premier rang depuis 1999-2000. L’athlète originaire de la Floride n’a cependant pas ressenti de pression.

«Je ne crois pas qu’il y ait de pression», a mentionné Hughes, qui compare sa situation à celle de ses coéquipiers en début d’année Nico Hischier et Taylor Hall, qui sont tous les deux d’anciens premier choix au total. De plus, Hall (trophée Hart) – qui a lui aussi changé d’adresse en cours d’années – et P.K. Subban (trophée Norris) sont d’anciens vainqueurs d’honneurs individuels.

Frustration et apprentissage

«C’est évidemment une année frustrante pour moi, mais si vous me demandiez de la vivre à nouveau, je referais les mêmes choses 100 fois», a admis le joueur de 19 ans, qui est déçu de ne pas participer aux séries éliminatoires de cet été, mais qui est fier du dernier droit de son équipe, qui a bien fait sous la gouverne du Québécois Alain Nasreddine.

«Jouer dans la LNH à 18 ans est vraiment spécial, a-t-il ajouté. Dans 10 ans, je regarderai derrière et me souviendrai d’à quel point cette année a été importante pour moi.»

Hughes profite désormais du très long congé pour se préparer pour la prochaine campagne. Il patine d’ailleurs depuis les sept dernières semaines en compagnie de ses frères Quinn (Canucks de Vancouver) et Luke (équipe des moins de 18 ans des États-Unis).

«C’est seulement une année frustrante, a-t-il indiqué. L’équipe n’a pas fait aussi bien qu’on l’aurait voulu, mais la bonne nouvelle est que l’an prochain, j’espère, nous serons plus affamés et prêts.»