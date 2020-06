Auston Matthews positif à la COVID-19

La vedette des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews a reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

C’est le quotidien «Toronto Sun» qui a rapporté la nouvelle, vendredi après-midi. Le joueur de 22 ans serait retourné à son domicile de Scottsdale, en Arizona, pour y passer sa quarantaine.

Le gardien de but des Maple Leafs Frederik Andersen, qui a passé la pause des activités de la Ligue nationale de hockey avec Matthews, a quant à lui reçu un diagnostic négatif. Les deux coéquipiers ne vivent plus ensemble et le Danois a quitté l’Arizona.

Toujours selon le journal torontois, le premier choix au total du repêchage de 2016 s’est entraîné en compagnie de plusieurs joueurs non-identifiés des Coyotes de l’Arizona qui auraient eux aussi reçu un test positif lors des derniers mois.

Avant la pause forcée de la LNH, Matthews présentait un rendement offensif de 80 points, dont 47 buts, en 70 matchs.