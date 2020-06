LCF: le commissaire montre l'exemple

Toujours en mode solution, le commissaire de la Ligue canadienne de football (LCF), Randy Ambrosie, a confirmé qu’il avait accepté une réduction salariale de 20 % afin de prêcher par l’exemple au sein de son organisation qui en arrache.

Sans la crise du coronavirus, la LCF aurait amorcé sa saison 2020 la semaine passée. Cependant, elle demeure en arrêt et reprendra ses activités le 1er septembre, dans le meilleur des scénarios. Au cours des dernières semaines, plusieurs se sont interrogés sur l’avenir du circuit qui a d’ailleurs demandé l’aide financière du gouvernement fédéral.

«Notre objectif va également bien au-delà du fait de jouer à l'automne. Nous nous engageons à prendre des mesures qui nous permettront non seulement de traverser cette tempête, mais aussi de nous assurer d'avoir une base pour renouveler, renforcer et poursuivre, un jour, la croissance de la LCF, a déclaré Ambrosie dans un communiqué. Il a été rapporté cette semaine que les opérations football aux quatre coins de la ligue ont eu une demande de réduire leur budget de 20 %.

«C’est difficile à prendre pour les dévoués entraîneurs, directeurs généraux et recruteurs. Mais nous devons tous démontrer du leadership. Voilà pourquoi moi-même et tous les membres du conseil de direction avons volontairement accepté des réductions salariales de 20 % depuis le mois d’avril.»

Beaucoup à régler

Par ailleurs, Ambrosie semble tenir à la présentation de rencontres devant spectateurs. À ses yeux, il en va de l’avenir de la LCF.

«En ce qui a trait aux partisans, les ligues sportives professionnelles ne se ressemblent pas toutes. Les plus grandes ligues basées aux États-Unis travaillent sur le large marché nord-américain et obtiennent leurs plus importants revenus grâce à des contrats de diffusion. Bien que nous soyons reconnaissants envers nos partisans américains – et envers ceux du monde entier –, la LCF joue pour les Canadiennes et les Canadiens et dépend de la vente de billets plus que de toute autre source de revenus, a expliqué le commissaire. Pour la NBA et la LNH, la décision de jouer des matchs à huit clos est plus facile à prendre, du moins d’un point de vue financier.»

Enfin, Ambrosie dit souhaiter une collaboration maximale de l’Association des joueurs pour assurer le futur à long terme de la ligue.

«Nous espérons avoir plus d’opportunités de travailler avec l’AJLCF en réponse à cette pandémie de la COVID-19, notamment sur la possibilité de tenir une saison en 2020, sur un plan de redressement à court et à long terme et sur ce que nous devons mettre en place ensemble pour 2021 et pour les années à venir», a-t-il admis.

«Les réalités logistiques et financières imposées par la COVID-19 fourniront – comme c'est le cas pour de nombreuses entreprises canadiennes – un cadre pour les discussions entourant une nouvelle convention collective. Un partenariat solide, positif et productif avec nos joueurs est essentiel afin de résister à cette pandémie, de retourner sur les terrains et de poursuivre un avenir qui leur sera bénéfique à eux, mais aussi à la ligue et aux partisans», a-t-il poursuivi.