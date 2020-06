La priorité numéro 1 des Bruins

L’entraîneur-chef des Bruins de Boston, Bruce Cassidy, songe à accorder un répit à certains de ses joueurs durant le mini-tournoi déterminant les places 1 à 4 de l’Association de l’Est en prévision des séries.

Le pilote préfère ainsi garder ses réserves pour les matchs éliminatoires et non pour ceux de classement. Occupant le sommet du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH) à l’interruption du calendrier régulier, la formation du Massachusetts se battra avec le Lightning de Tampa Bay, les Capitals de Washington et les Flyers de Philadelphie pour le statut de principale tête de série dans l’Est.

«Nous pouvons reposer des gars, certainement, a mentionné Cassidy au réseau NBC Sports. Nos vétérans ont-ils besoin de ces trois rencontres pour se retrouver à leur forme maximale? Même si c’est le cas, devrions-nous les utiliser au risque de les voir subir une blessure? Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Chaque club aura probablement un peu la même approche au tour préliminaire. Les équipes voudront être à leur mieux et en santé quand les séries s’amorceront.»

Le dernier mot aux joueurs?

Conséquemment, Boston se concentrera davantage sur l’état des troupes que sur les résultats de cette ronde précédant les séries, à en juger par les propos de son instructeur-chef. Et il semble qu’il se fiera aux échos offerts par ses hommes pour décider de la suite. Certains d’entre eux, incluant le capitaine Zdeno Chara, ont passablement de millage dans le corps.

«Souhaitons-nous gagner ces trois parties? Évidemment, mais je crois que toutes les équipes adopteront une approche digne du calendrier présaison. Elles voudront construire leur formation pour chaque rencontre, a-t-il dit. Si les vétérans veulent participer à chaque affrontement, je les écouterai. Ce sont eux qui connaissent le mieux leur corps. Puis, dans la troisième période du dernier match préliminaire, on fermera nos yeux en espérant qu’il n’y ait aucun blessé.»

Les Bruins constituaient le seul club de la LNH ayant atteint le plateau des 100 points en date du 12 mars.