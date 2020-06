La NFL cet automne: «ce sera très difficile»

Après avoir remis en question la présentation possible de matchs du baseball majeur durant l’automne prochain, le directeur de l’Institut national de l’allergie et des maladies infectieuses des États-Unis, Dr Anthony Fauci, s’interroge sur la tenue des rencontres de la NFL.

Plus tôt cette semaine, le spécialiste avait mentionné que les ligues majeures de baseball ne devraient pas organiser des parties en octobre afin de réduire les risques de propagation du coronavirus. Or, il semble aussi tranchant en ce qui concerne la NFL qui doit amorcer son calendrier régulier le 10 septembre.

«À moins que les joueurs se retrouvent littéralement dans une bulle, isolés de la communauté et testés pratiquement tous les jours, ce sera très difficile de voir du football présenté cet automne, a affirmé Fauci au réseau CNN. S’il y a une deuxième vague, ce qui est certainement une possibilité risquant d’être compliquée en raison de la saison de la grippe, le football pourrait ne pas être joué.»

Le mois dernier, le Dr Fauci avait également émis son opinion sur la prochaine saison de la NFL. En entrevue avec la chaîne NBC Sports, il avait souligné que c’est surtout le virus lui-même qui allait décider, à l’automne, du sort réservé aux joueurs de football.

Le médecin de la NFL réplique

La réponse du directeur médical de la NFL, Dr Allen Sills, ne s’est pas fait attendre jeudi. Celui-ci a l’intention de tout mettre en œuvre pour que la campagne du circuit Goodell ait bel et bien lieu.

«Nous développons un programme de tests rapides qui se veut compréhensif et nous suivons des protocoles rigoureux exigeant que chacun d’entre nous dans l’écosystème du football assume sa part de responsabilités, a-t-il indiqué dans un communiqué. Mais sachez que ce n’est pas une tâche facile.

«Nous réaliserons des ajustements si nécessaires afin de respecter la santé publique. On se prépare à disputer la saison 2020 comme prévu avec des mesures plus fortes pour tous les joueurs, membres du personnel et autres participants.»