Flames: «un mince équilibre à trouver»

À trois semaines de l’ouverture des camps d’entraînement dans la Ligue nationale de hockey (LNH) en vue des prochaines séries éliminatoires, l’entraineur-chef des Flames de Calgary, Geoff Ward, est bien conscient de l’importance de maximiser la préparation de ses joueurs.

À leur retour au jeu, les Flames affronteront les Jets de Winnipeg dans une série au meilleur de cinq matchs pour une place en séries éliminatoires. Ils devront être prêts, puisque la marge d’erreur sera à tout compte fait inexistante.

«Avec le peu de temps dont nous disposerons, je crois que le plus gros défi sera de ne pas surentraîner l’équipe en tentant de la préparer. Tu veux que ta formation soit prête à la fin du camp, et non pas fatiguée. Il y a un mince équilibre entre les deux et ce sera très important de le trouver», a indiqué Ward en entrevue au quotidien «Calgary Sun».

«La tendance, je pense, sera d’y aller à fond pour se préparer. Mais si tu ne gardes pas de périodes de repos et que tu ne fais pas attention, tu peux te retrouver dans un trou en voulant faire trop vite.»

Une approche «déterminante»

Ward admet toutefois que de ramener les joueurs au sommet de leur forme dans un si court laps de temps, après plusieurs mois d’arrêt, sera un grand défi.

«L’approche du personnel d’entraîneurs pour que les joueurs soient à leur meilleur à la fin du camp sera déterminante, a dit Ward. Il n’y aura pas de temps pour se remettre en marche, on devra être prêts dès la première mise en jeu. Car tu ne veux pas te retrouver avec un retard d’un ou deux matchs.»

Plusieurs joueurs des Flames qui se trouvent actuellement en Europe et aux États-Unis préparent leur retour à Calgary, où ils devront respecter une quarantaine de 14 jours avant de rejoindre leurs coéquipiers qui s’entraînent sur une base volontaire dans les installations de l’équipe.

Pour l’instant, Mark Giordano, Mark Jankowski, Michael Stone, Dillon Dube et Matthew Phillips sont présents et continuent de patiner ensemble au Scotiabank Saddledome.

Aucun entraîneur ni journaliste n’est admis dans l’amphithéâtre pendant les séances des joueurs. Ward et son équipe font quand même un suivi serré auprès des membres de la formation à l’aide d’appels quotidiens et de réunions en ligne.