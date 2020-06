Égalité en tête à la Classique RBC Heritage

L’Anglais Ian Poulter et l'Américain Mark Hubbard se sont installés en tête de la Classique RBC Heritage du circuit de la PGA, qui débutait jeudi à Hilton Head, en Caroline du Sud.

Les deux golfeurs ont retranché sept coups à la normale de 71 lors de la ronde initiale. Poulter a calé sept oiselets tandis que Hubbard a enregistré un aigle et six oiselets.

Avec des pointages de 64, ils ont un coup d’avance sur le Colombien Sebastian Munoz, le Norvégien Viktor Hovland, le Sud-Africain Dylan Frittelli ainsi que les Américains Michael Thompson, Webb Simpson, Brice Garnett et Ryan Palmer qui se partagent le troisième rang.

Le Canadien Mackenzie Hughes fait partie d’un groupe de six golfeurs qui pointent au 10e rang, à deux coups des meneurs. L’Ontarien a réussi six oiselets et a commis un boguey.

Vainqueur du Challenge Charles Schwab la fin de semaine dernière, l’Américain Daniel Berger s’est installé au 16e rang. Avec un pointage de 67 (-4), il accuse trois coups de retard sur le sommet.

Parmi les autres Canadiens en lice, Corey Conners a pris le 28e rang provisoire en réalisant une première ronde de 68 (-3). L’Ontarien est notamment à égalité avec le Taiwanais C.T. Pan, qui est le champion en titre du tournoi.

L’Albertain Roger Sloan a quant à lui retranché un coup à la normale et est présentement 68e.

Pour leur part, le Saskatchewanais Adam Hadwin et l’Ontarien Michael Gligic sont 101es, à huit coups de la tête.

Enfin, l’Ontarien David Hearn pointe au 143e rang après avoir connu une difficile ronde de 75(+4).