Le prochain capitaine des Devils?

Avec le départ d’Andy Greene, échangé aux Islanders de New York au cours de la plus récente saison de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Devils du New Jersey devront trouver un nouveau capitaine, et Kyle Palmieri serait honoré d’être l’heureux élu.

Greene disputait une 14e saison dans l’uniforme des Devils et une cinquième à titre de capitaine au moment de la transaction. Il est ainsi le seul capitaine que Palmieri a eu avec les Devils depuis que ce dernier a été acquis des Ducks d’Anaheim en 2015.

Il a ainsi été en mesure de voir à quel point le rôle de capitaine tenait à cœur à ceux qui ont eu la chance d’arborer le «C».

«Je l’ai appris des gars qui portaient le "C" dans les équipes pour lesquelles j’ai joué, a dit Palmieri au site officiel de la LNH, mardi. S’il y a une possibilité et qu’ils décident de prendre cette décision, alors ce serait un immense honneur pour moi.»

Mais Palmieri n'est certainement pas le seul candidat valable et il le sait très bien.

«Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. C'est en quelque sorte une de ces choses qui se révèlent par elles-mêmes. Il y a plusieurs joueurs qui ont progressé dans les dernières années pour qu’on forme ce que nous voulons être en tant qu'organisation.»

Ayant marqué au moins 24 buts à chacune de ses cinq campagnes avec le New Jersey, Palmieri a œuvré comme assistant au capitaine lors des deux dernières campagnes. Ce rôle, qui lui a permis d’exercer son leadership, lui a plu.

«Je pense que la nature compétitive qui est nécessaire pour jouer dans cette ligue, tout le monde l'a, mais ensuite, vous voulez montrer le chemin, a dit Palmieri. Je veux faire ma part individuellement, que ce soit en ayant une voix pour certains des jeunes joueurs ou en étant un gars vers qui on peut se tourner et qui travaille fort tous les soirs.»