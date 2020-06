Le 22 juin: nouvelle date à encercler pour plusieurs sportifs

Les installations sportives intérieures y compris les gyms et les arénas ainsi que les plages publiques et privées pourront ouvrir à nouveau à compter du 22 juin, a annoncé mercredi la ministre déléguée aux sports et loisirs, Isabelle Charest.

Les matchs pour les sports collectifs pourront également reprendre à cette date, mais toujours dans le respect des directives de santé publique.

Des guides de reprises des activités seront d’ailleurs mis à la disposition de l’ensemble des Québécois afin qu’ils puissent recommencer à pratiquer leurs activités sportives.

La formation de sauveteurs pour les plages pourra aussi débuter, précise-t-on.

Québec entame ainsi une nouvelle phase de déconfinement dans le monde des sports. Seule la pratique des sports de combat reste interdite pour le moment.

«Le sport nous a tous manqué au cours des derniers mois, avec cette nouvelle phase, les Québécois pourront retrouver leur camp de hockey, leur club de gymnastique et leur centre de conditionnement physique», a indiqué Isabelle Charest, par voie de communiqué, mercredi.

Cette annonce était attendue par de nombreux propriétaires de centres de conditionnement physiques. Mardi, le Méga Fitness Gym de Québec a fait fi des règles en vigueur et a rouvert les portes de son centre, au risque de se faire imposer une amende. Son propriétaire a reçu la visite de policiers qui ne lui ont toutefois pas remis d’amende.