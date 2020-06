Tandis qu’une chaleur plus que bienvenue pousse le Québec au grand complet à prendre l’air, le monde du hockey ne demandait pas mieux que l’annonce du déconfinement des arénas pour retourner jouer à l’intérieur.

Après des semaines loin de la glace, petits et grands retrouveront avec plaisir leur sport national.

Du haut de ses neuf ans, bientôt dix, le jeune Marc-Édouard Landry a résumé tel un vieux sage ce que des milliers de Québécois confinés avaient sur le cœur. COVID-19 ou pas, le petit gardien des Gouverneurs de Sainte-Foy-Sillery atome A lors de la dernière saison n’en pouvait plus de voir sa patience mise à rude épreuve depuis la mi-mars.

«Je trouvais ça ridicule de ne pas pouvoir jouer», a-t-il lancé au représentant du «Journal de Québec», son équipement sur le dos, en pleine rue, sous les rayons torrides de fin de journée.

«J’étais vraiment content de l’annonce. Jouer dans la rue, c’est pas mal moins amusant que sur la glace», a continué celui qui devrait être inscrit à un camp de hockey durant l’été en plus de disputer quelques matchs à quatre contre quatre au Centre Excellence Hockey, avant d’entamer une nouvelle saison à l’automne.

Pas pour tous

Si les nouvelles sont encourageantes, n’empêche que l’ouverture des arénas, qui peut débuter dès lundi, ne se fera pas au même rythme selon les différentes régions de la province.

«Ce sont de bonnes nouvelles, mais j’ai parlé avec d’autres associations et elles ne savent pas si leurs arénas vont rouvrir. Dans notre cas, on m’a dit que notre aréna principal ne rouvrait pas avant la fin du mois d’août ou le début de septembre», a signalé Angelo Loffredi, président de l’association de hockey mineur de Rosemont-Petite Patrie.

«Ça va nous donner du temps pour avoir une saison presque normale.Quand on va approcher le mois d’août, on va avoir une meilleure idée de comment vont se passer les choses», a-t-il ajouté.

En phase 5

Aux yeux de Hockey Québec, les annonces de la ministre Charest propulsent le hockey dans la phase 5 de son plan de relance, avec des matchs à trois contre trois ou quatre contre quatre entre équipes d’une même région.

Le revirement de situation plutôt soudain pousse le milieu à se retourner rapidement.

«L’annonce n’était pas attendue et on l’a appris dans votre article de mardi», a concédé en riant le directeur général, Paul Ménard.

«Certains endroits ne pourront pas ouvrir, mais plusieurs arénas seront quand même prêts. On va s’organiser parce que notre préparation était à point. Certaines associations vont débuter rapidement avec des matchs, mais dans l’ensemble, on se remettra surtout à l’oeuvre après la fête du Travail pour chevaucher le moins possible les autres sports.»

Le constat est sensiblement le même du côté de la Fédération de patinage de vitesse du Québec.

«Ça se passe plus vite qu’on pensait et c’est une bonne nouvelle. Les camps d’été vont ouvrir selon les infrastructures qui sont prêtes. Avec les contacts sporadiques qui sont permis, on sent que notre sport reprendra à l’automne sans être dénaturé», s’est réjoui François-Olivier Roberge, directeur adjoint aux communications et à la promotion.