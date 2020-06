COVID-19 : La WHL met un protocole en place

La Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL) a mis en place un plan de retour au jeu visant à faciliter les discussions entre les différents intervenants impliqués en vue de la saison 2020-2021.

Le protocole permettra la création de forces opérationnelles dans les six juridictions comprises sur le territoire du circuit – la Colombie-Britannique, l’Alberta, le Manitoba et la Saskatchewan ainsi que les états américains de Washington et de l’Oregon – pour favoriser la discussion directement avec les autorités de la santé publique dans chacune d’entre elles.

Cette décision a pour but d’assurer la santé et la sécurité des joueurs du personnel, des officiels et des partisans. Le tout devrait mener à la détermination d’une date pour amorcer la prochaine campagne.

La saison de la WHL, selon ce qu'a fait savoir le circuit, devrait commencer le 2 octobre. La ligue prévoit malgré tout disputer une saison complète de 68 rencontres.