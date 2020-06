Lorsque les Canucks de Vancouver et le Wild du Minnesota s’affronteront au cours de la ronde qualificative de la Ligue nationale de hockey (LNH) cet été, les partisans auront droit à un duel entre des équipes très semblables.

En effet, les Canucks n’ont récolté qu’un seul point de plus que le Wild au cours de la saison régulière. Ils ont marqué huit buts de plus et en ont accordé trois de moins.

Les deux clubs se sont par ailleurs croisés trois fois en un peu plus d’un mois en janvier et février dernier. Les Canucks ont remporté le premier duel au compte de 4 à 1 et le Wild a triomphé lors des deux suivants. Malgré tout, le club canadien a dominé 9 à 8 au total des buts.

«C’est assez serré, a concédé l’entraîneur-chef des Canucks Travis Green au site The Athletic, récemment. Vous n'avez pas à regarder plus loin que ces statistiques. Le classement raconte la même histoire. Qu'est-ce que c'est, un point qui nous sépare? Nous avons 78 points, ils en ont 77? Quand vous avez deux équipes comme ça, c'est serré. Ce sont deux équipes assez égales, je dirais.»

«Excellente confrontation»

Kevin Fiala, Luke Kunin et Brad Hunt ont tous trois récolté trois points lors de cette série saisonnière pour le Wild. Mais le club de St Paul devra se méfier de J.T. Miller (trois buts, cinq points) et de Quinn Hughes (quatre aides), qui ont tous deux été très à l’aise dans ces rencontres.

«Honnêtement, ils ont un mélange d’un peu de tout, a dit Dean Evason, instructeur-chef par intérim du Wild, à propos des Canucks. Je crois que les deux équipes sont très similaires. Ils ont des joueurs spéciaux à l’attaque avec [Elias] Pettersson en tête, mais ils ont aussi du leadership dans leur groupe de vétérans. Et ils sont très bons derrière avec un excellent duo de gardiens.»

«Donc je pense que c’est une excellente confrontation. Je crois que notre équipe paraît bien contre eux sur papier. Ce serait une série vraiment excitante à regarder et à jouer.»

Les deux équipes de l’Association de l’Ouest se sont croisées une seule fois lors des éliminatoires et c’était au terme de la saison 2002-2003. Le Wild avait en quelque sorte causé la surprise en battant ses adversaires en sept parties au deuxième tour, bien qu’il ait récolté neuf points de moins au classement lors de la saison régulière.