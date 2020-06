Un joueur de la NFL dans de sales draps

Le botteur des Giants de New York Aldrick Rosas a été arrêté lundi à Chico, en Californie, après avoir été impliqué dans une collision et fui la scène de l’accident.

Selon TMZ, Rosas est accusé de délit de fuite et de conduite avec un permis suspendu. De plus, les autorités croient que l’alcool pourrait avoir joué un rôle dans cette histoire; l’enquête policière à ce sujet se poursuit.

Le signataire d’un contrat d’un an et de 3,259 millions $ en avril aurait heurté un camion avec son VUS, et ce, malgré le feu rouge devant lui.

Les autorités policières ont retrouvé le conducteur fautif taché de sang en train de marcher près du lieu de la collision, après que son véhicule eut tombé en panne. Il a été soigné avant d’être envoyé en prison.

Rosas a réussi 12 de ses 17 placements et 35 de ses 39 transformations d’après-touché l’an dernier.