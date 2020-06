La NFL a annoncé mardi que le prochain Pro Bowl aura lieu à Las Vegas, le 31 janvier 2021.

Les Raiders, auparavant domiciliés à Oakland, doivent disputer une première saison au Nevada en 2020. Ils disputeront leurs rencontres à domicile à l’Allegiant Stadium, non loin de la célèbre «Strip».

Lors des quatre dernières années, ce rendez-vous au cours duquel s’affrontent les meilleurs joueurs des associations Nationale et Américaine s’est déroulé au Camping World Stadium, à Orlando.

«Nous sommes impatients de nous associer aux Raiders et à la Las Vegas Convention and Visitors Authority pour faire vivre pour la première fois la fébrilité de la semaine du Pro Bowl à nos partisans et à la communauté de Las Vegas, a dit le vice-président de la NFL, Peter O’Reilly, dans un communiqué. Nous remercions la ville d'Orlando pour son partenariat exceptionnel qui nous a aidés à développer et à faire évoluer le Pro Bowl au cours des quatre dernières années.»

La saison régulière doit s’amorcer le 10 septembre.