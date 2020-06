Lassi Lappalainen prolonge son séjour à Montréal

L’Impact de Montréal a conclu une entente pour prolonger le prêt de l’ailier Lassi Lappalainen jusqu’au mois de décembre.

L'organisation a confirmé le tout, mardi matin.

Initialement, le prêt accordé par le FC Bologne, «club-frère» de l’Impact en Italie, devait prendre fin ce mois-ci.

«Nous sommes très contents de poursuivre notre association avec Lassi afin qu'il puisse continuer de jouer avec nous, a mentionné le directeur sportif de l'Impact, Olivier Renard, par voie de communiqué. Il est le type de joueur au profil que nous affectionnons dans notre effectif, c'est-à-dire un jeune avec beaucoup de potentiel. Il a démontré toutes ses qualités dans notre championnat en MLS depuis juillet dernier et nous avons une grande confiance en lui. Lassi se sent bien dans cette ville et voulait demeurer dans ce club.»

Lappalainen a inscrit cinq buts et une mention d’aide en 11 rencontres de la Major League Soccer (MLS) en 2019. Il a subi une blessure à la jambe droite tôt dans la présente campagne, ayant totalisé 13 minutes de jeu jusqu’ici.

L’Impact et les autres équipes de la MLS n’ont pas joué depuis mars en raison du coronavirus.