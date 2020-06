Vladimir Tarasenko sera prêt

La saison 2019-2020 de l’attaquant des Blues de St. Louis Vladimir Tarasenko a été gâchée par une blessure à l’épaule et lorsqu’il s’apprêtait à effectuer un retour, la COVID-19 a changé ses plans.

Opéré à l’épaule gauche en octobre, le Russe devait guérir pendant une période de cinq à six mois. C’est finalement trois mois supplémentaires dont a bénéficié Tarasenko, puisque la pandémie a forcé la Ligue nationale de hockey à mettre en pause ses activités à la mi-mars.

«Avant qu’on arrête, il était prêt à revenir au jeu la semaine suivante», a révélé au site The Athletic l’entraîneur-chef des Blues, Craig Berube, vendredi.

«Il a fait du très bon travail pendant sa rééducation, en compagnie du personnel d’instructeurs, et s’est gardé en bonne forme physique. Il est même en meilleur forme que lorsqu’il s’est amené au camp (en septembre). Il a sauté sur la glace et il s’entraîne. Donc, il est prêt pour un retour», a poursuivi le pilote des champions en titre de la coupe Stanley.

Tarasenko n’a finalement disputé que les 10 premiers matchs de la saison 2019-2020, récoltant au passage 10 points. C’est la première fois que le joueur de 28 ans subissait une blessure aussi importante depuis son arrivée dans le circuit Bettman, lui qui a connu cinq saisons consécutives d’au moins 30 buts avant sa pause forcée.

«Retrouver "Vladi" renforcera grandement notre équipe de hockey, a admis Berube. Pendant la pause, son épaule a fait encore plus de progrès et elle n’a jamais été aussi forte. C’est super de retrouver avec l’équipe un gars avec ce type d’habiletés et de leadership.»

En terminant au premier rang au classement de l’Ouest cette saison, les Blues sont assurés de disputer la première ronde des séries. Ils devront cependant participer au mini-tournoi déterminant les places 1 à 4 de leur association en prévision des éliminatoires.