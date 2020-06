Malcolm Jenkins embauché par CNN

Le maraudeur des Saints de La Nouvelle-Orléans Malcolm Jenkins a été embauché par le réseau CNN pour devenir commentateur en affaires nationales afin de parler d’inégalité raciale et de justice sociale aux États-Unis.

C’est le magazine «Variety» qui a rapporté la nouvelle, lundi.

Jenkins est déjà bien impliqué dans les causes à caractère social, lui qui a fondé en 2017 la Coalition des joueurs avec Anquan Boldin. Le groupe vise à «défier les structures de pouvoir dominantes, aider à bâtir le soutien social et à utiliser la culture pour changer les politiques et changer des vies».

Il a également créé la Fondation Malcolm Jenkins en 2010 afin de venir en aide aux communautés en difficulté.

«C’est une année d’élection importante. J’ai hâte de rejoindre la famille de CNN pour partager ma vision des choses en tant que contributeur régulier», a mentionné dans un communiqué l’athlète de 32 ans.

«Plus que jamais, le public a besoin d’être éduqué sur les rôles des gens élus à des positions de pouvoir comme les procureurs, les chefs de police ou les conseillers de ville et sur la façon de tenir ces personnes responsables, en particulier par leur voix et leur vote», a poursuivi Jenkins, qui a rejoint les Saints cette année après six campagnes avec les Eagles de Philadelphie.