Le dossier Krug préoccupe l'entraîneur des Bruins

Véritable ténor offensif à la ligne bleue, Torey Krug est un rouage important de l’avantage numérique des Bruins de Boston. Cependant, si celui-ci devait se prévaloir de son autonomie, qu’adviendrait-il du jeu de puissance de l’équipe?

Le contrat de quatre ans et 21 millions $ du défenseur viendra à échéance au terme de la présente saison. Le joueur de 29 ans a signifié son intention de rester avec l'équipe, mais il existe toujours un certain risque.

Krug est généralement la meilleure option de l’entraîneur Bruce Cassidy sur la première vague d’avantage numérique, en compagnie des attaquants Patrice Bergeron, Brad Marchand, David Pastrnak et Jake DeBrusk.

Sur la deuxième vague, on retrouve les arrières Matt Grzelcyk et Charlie McAvoy, mais il se pourrait qu’aucun des deux n’obtienne une promotion advenant un départ de Krug.

«Est-ce que c’est Grizz ou Charlie? Ou un cinquième attaquant? C’est l’une des choses auxquelles j’ai pensé. Ça occupe mon esprit un peu. Pas cette année puisque nous avons Torey en place. Ça pourrait ne jamais arriver. C’est tout de même l’une de ces questions qu’il faut garder en tête pour le futur», a indiqué Cassidy au site sportif The Athletic, lundi.

Plus de la moitié des 49 points de l’Américain ont été obtenus avec l’avantage d’un homme (28 points) la saison dernière. Très constant, Krug a récolté plus de 40 points six fois lors des sept dernières campagnes, tout en jouant plus de 20 minutes par match.

«Personnellement, j’espère ne pas avoir joué mon dernier match en tant que membre des Bruins de Boston, avait-il dit en avril. C’est un endroit spécial pour moi et pour élever ma famille. Mon amour pour le hockey et jouer devant ces partisans, ç’a vraiment été spécial pour moi.»