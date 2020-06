Kevin Durant devient actionnaire de l’Union de Philadelphie

Le joueur de la NBA Kevin Durant a acquis 5 % des parts de l’Union de Philadelphie, une équipe de la Major League Soccer (MLS), lundi.

La vedette des Nets de Brooklyn cherchait depuis un moment à investir sa fortune dans une équipe sportive américaine. Durant a indiqué vouloir avoir une influence non seulement sur le club, mais aussi sur la communauté de Chester, où sont situées les installations de l’Union.

«J’ai eu l’impression que c’était une opportunité pour moi d’avoir plus d’impact que dans une ville ou j’ai joué et où j’ai occupé un rôle, a mentionné au quotidien “Philadelphia Inquirer" l’athlète de 31 ans. Je voulais m’associer à une concession qui a un impact au-delà du sport.»

Durant, qui pourrait acquérir 5 % supplémentaires des parts du club dans le futur, dit être un amateur de soccer depuis toujours. C’est l’Union qui avait fait les premiers pas pour rejoindre le basketteur, après que celui-ci eut approché le D.C. United vers la fin de 2018.

Durant est aussi le cofondateur de l’organisme Thirty Five Ventures. La collaboration avec l’Union lui permettra de traiter des questions d’injustice raciale et sociale à Chester par la création de programmes communautaires, en plus d’apporter du soutien pour l’après-COVID-19.