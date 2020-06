Goodell se croise les doigts pour Kaepernick

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a encouragé les équipes de son circuit à s’entendre avec le quart-arrière Colin Kaepernick, lundi.

Ces propos de Goodell surviennent quelques jours après qu’il a affirmé avoir eu tort de ne pas écouter les joueurs lorsqu’ils ont manifesté pacifiquement pour dénoncer le racisme et la brutalité policière au cours de la saison 2016.

«Eh bien, écoutez, s'il veut reprendre sa carrière dans la NFL, alors il faudra évidemment une équipe pour prendre cette décision, a déclaré Goodell au réseau ESPN. Mais je le souhaite, je soutiendrais un club qui prendrait cette décision et j'encourage [les équipes] à le faire.»

Le dirigeant de la NFL a également ajouté qu’il avait invité Kaepernick à se joindre à la discussion à propos des inégalités sociales au sein du circuit.

«Si ses efforts ne sont pas sur le terrain, nous lui souhaitons la bienvenue à cette table pour nous guider et nous aider à prendre de meilleures décisions sur le genre de choses qui doivent être faites dans les communautés.»

«Nous l'avons déjà invité et nous voulons nous assurer que tout le monde est le bienvenu pour essayer de nous aider à régler des problèmes très complexes et difficiles, qui existent depuis longtemps. J'espère que nous en sommes maintenant au point où tout le monde est déterminé à apporter un changement durable et à long terme», a-t-il conclu.