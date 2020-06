Un cadeau empoisonné pour les Leafs?

Même si les chiffres semblent leur donner l’avantage, les Maple Leafs de Toronto risquent d’avoir une mauvaise surprise s’ils prennent à la légère les Blue Jackets de Columbus au cours de leur confrontation en ronde de qualification.

Au chapitre du différentiel des buts marqués et accordés, la formation ontarienne a eu le dessus avec une fiche de +11, comparativement au dossier de -7 de ses rivaux; Columbus est d’ailleurs l’un des trois clubs de l’Association de l’Est toujours en vie malgré un bilan déficitaire, les autres étant le Canadien de Montréal (-9) et les Islanders de New York (-1).

Quant aux deux duels de saison régulière ayant opposé les deux équipes, Toronto s’en est tiré avec trois points sur une possibilité de quatre. Cependant, tout ce passé est possiblement faussé en raison des nombreuses blessures qui ont frappé la troupe de l’entraîneur-chef John Tortorella. Lorsque le calendrier régulier a été stoppé le 12 mars, les Seth Jones, Oliver Bjorstrand, Cam Atkinson, Josh Anderson, Alexandre Texier, Nathan Gerbe et Dean Kukan manquaient tous à l’appel. Tout ce beau monde devrait être rétabli à temps pour le début de l’étape 3 de 5 face aux Leafs.

«J’ai déjà une formation en tête. Quelques gars vont peut-être s’y faire une place, d’autres vont possiblement se sortir du portrait. Je suis excité à propos du groupe qui pourrait constituer notre équipe en août», a commenté Tortorella à la chaîne radiophonique 97,1 FM récemment.

D’ailleurs, il semble bien que Texier - touché au dos - aura la chance de montrer son savoir-faire en prévision de la reprise des activités.

«Je pense qu’il sera là. "Tex" est un joueur que nous avons en haute estime, a ajouté le pilote. On aura de la compétition au sein du club et c’est ce qui me rend heureux, juste en jetant un coup d’œil à notre groupe.»

Statistiques à l’opposé

Autrement, les Leafs voudront miser sur leur potentiel offensif pour venir à bout d’adversaires tenaces et méthodiques. Même s’ils ont récolté le même nombre de points (81) en 70 rencontres, les deux clubs sont à l’opposé à certains égards. Les hommes de Sheldon Keefe ont fait appel à l’attaque, touchant la cible 238 fois. C’est 58 buts de plus que les Jackets. Cependant, au plan défensif, Columbus a cédé à 187 reprises, soit 40 fois de moins que ses vis-à-vis.

Les unités spéciales ont également montré ces différences marquées. Le jeu de puissance torontois a pris le sixième rang de la Ligue nationale à 23,1 %, tandis que celui des représentants de l’Ohio a peiné, finissant en 27e place à 16,4 %. L’infériorité numérique des Jackets a conclu au 12e échelon à 81,7 %, alors que Toronto s’est contenté du 21e rang à 77,7 %.

Et que dire des performances individuelles? Les Leafs et les Jackets sont carrément aux antipodes. Le meilleur pointeur de ceux-ci, Pierre-Luc Dubois (49 points), a été surpassé par quatre porte-couleurs de l’équipe de Keefe, soit Auston Matthews (80), Mitch Marner (67), John Tavares (60) et William Nylander (59). Devant le filet, le duo formé de Joonas Korpisalo (moyenne de 2,60 et taux de ,911) et d’Elvis Merzlikins (moyenne de 2,35 et taux de ,923) a présenté des chiffres plus intéressants que ceux du numéro 1 des Leafs, Frederik Andersen (moyenne de 2,85 et taux de ,909).