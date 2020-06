Le capitaine des Blues de St. Louis Alex Pietrangelo a rejeté du revers de la main les inquiétudes qu’entretiennent certaines personnes sur la capacité des joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) de reprendre un haut niveau de compétitivité en plein milieu de l’été.

Ayant lui-même sauté sur la glace pour des séances d’entraînement avec quelques coéquipiers, comme le permet la phase 2 du plan de retour au jeu de la LNH, Pietrangelo n’a pas caché que la franche camaraderie qui unit les coéquipiers d’une équipe lui avait manqué.

Il croit d’ailleurs que cette joie de retrouver cette ambiance permettra aux joueurs de rapidement replonger dans le bain, ce qui sera nécessaire advenant une reprise, puisque les matchs éliminatoires arriveront très rapidement.

«Ça va être un défi, mais quand toute l’équipe sera réunie, nous allons retrouver la routine d’une saison de hockey normale, a-t-il avancé, vendredi, lors d'une baladodiffusion du réseau Sportsnet. Je crois que les gens seront surpris de voir comment nous pourrons nous adapter. Il y a beaucoup d’énergie dans notre groupe, et quand nous serons ensemble, ça va nous permettre de bien reprendre le travail.»

Soulagement

D’ici ce retour, Pietrangelo ne cache pas son plaisir à propos de la conquête de la coupe Stanley par son équipe il y a un peu plus d’un an. Un souvenir qu’il se ressasse à l’aide d’images et de vidéos.

«Parfois, je l’oublie, a-t-il avoué. C’est l’une de ces choses, quand tu as terminé quelque chose et que tu te reposes avec une bière quand tu es fatigué, auxquelles tu peux repenser et te dire que c’est assez cool.»

Si son coéquipier Ryan O’Reilly avait avoué récemment qu’il se sentait transformé par cette conquête, avançant qu’il s’était débarrassé d’une étiquette de perdant dont l’avaient affublé les gens, Pietrangelo, lui, voit plus cet exploit comme un soulagement.

«Ça ne change pas ma carrière, mais tu grandis. On entend toujours ces histoires: quand tu es enfant et que tu joues au hockey dans la rue, tu marques un but et tu soulèves la coupe Stanley. Alors c’est comme un soulagement d’avoir eu la chance de le faire.»

«De nombreux grands joueurs phénoménaux ont joué des années et des années sans avoir une opportunité de la gagner», a-t-il fait valoir.